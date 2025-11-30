مجلس هيئة المنافذ الحدودية يصدر أربعة قرارات منها الاعتراف بمنفذ دولي

أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أربعة قرارات من بينها الاعتراف بمنفذ مندلي دولياً، إذ ذكر بيان للهيئة، ان "مجلس هيئة المنافذ الحدودية، عقد جلسته الحادية عشرة للعام 2025 برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب الأعضاء، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق السياقات القانونية".

وأوضح ان "المجلس توصل إلى جملة من القرارات، أبرزها:

1. نقل مجموعة من العاملين في الدوائر العاملة بالمنافذ خارج نطاق عمل المنافذ الحدودية بناء على تقييم مدراء المنافذ وكذلك استناداً إلى توصيات لجان ومجالس تحقيقية شكلت وفقاً لأحكام المادتين (7 / سادساً و9 / ثانياً وثالثاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016.

2. عدم الموافقة على فتح وإنشاء مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ الحدودية لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمارس نفس مهام الفحص.

3. مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض الموافقة على مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي بناء على طلب وزارة الخارجية.

4. تأجيل النظر بطلب شركة التأمين الوطنية في ما يخص تعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ الحدودية، لحين استضافة مدير عام الشركة وبيان الأسباب الموجبة لذلك.

وأضاف البيان، ان "رئيس المجلس دعا الأعضاء الى تقديم أفكار ومقترحات عملية تُسهم في تطوير العمل ومعالجة التحديات، بما يضمن تعزيز انسيابية الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والإدارة في المنافذ الحدودية".