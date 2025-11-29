الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي


 

 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر تشرين الأول الماضي، إذ ذكر المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال فرقها الميدانية التي تتولى متابعة أسعار السلع والخدمات في جميع المحافظات، رصدت انخفاضًا في معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) مقارنةً بشهر أيلول الذي سبقه"، مبينًا أن "التضخم السنوي سجّل هو الآخر انخفاضًا بنسبة (0.5%) خلال شهر تشرين الأول، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2024".

كذلك بيّن الهنداوي أن "انخفاض التضخم يعود بشكل رئيس إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.5%)، إذ انخفضت أسعار الأسماك بنسبة (4.9%)، والفواكه بنسبة (2.4%)".

كما أضاف أن "قسم السكن سجل انخفاضًا بنسبة (1%)"، لافتًا إلى أن "أسعار عدد من الأقسام شهدت تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض، فيما حافظت أقسام أخرى على معدلاتها السابقة".

