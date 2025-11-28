الصفحة الاقتصادية

الذهب يرتفع والدولار يتراجع مع تعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية


واصلت أسعار الذهب صعودها، اليوم الجمعة ( 28 تشرين الثاني 2025 )، متجهة لتسجيل مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي، بدعم من تزايد الرهانات على خفض سعر الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4189.61 دولار للأوقية، مقترباً من أعلى مستوى له هذا الشهر، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 4221.30 دولار.

ووفق أداة "فيد ووتش"، وهي أداة تحليلية تابعة لمجموعة CME الأمريكية، تستخدم لقياس توقعات الأسواق من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، فأن "ارتفعت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل إلى 87%، مدفوعة بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم ماري دالي وكريستوفر، إضافة إلى تصريحات المرشح لخلافة جيروم باول، كيفن هاسيت، التي أيد فيها خفض الفائدة.

ومع تراجع عوائد السندات وضغط توقعات التيسير النقدي على العملة الأمريكية، يتجه الدولار نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يوليو الماضي، رغم تسجيله ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% في أحدث التداولات إلى 99.624 نقطة.

وفي المقابل، حققت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب قوية؛ إذ ارتفعت الفضة 1.4% إلى 54.18 دولار، وصعد البلاتين 1.7% إلى 1634.82 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1428.62 دولار رغم توجهه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وعلى صعيد العملات، شهد الين الياباني تذبذباً في التداولات بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في طوكيو إلى 2.8%، فيما استقر اليورو عند مستوى 1.1600 دولار.

