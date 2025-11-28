سوق النفط: استقرار العقود الآجلة لخام برنت

لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية ونتائج اجتماع "أوبك+" يوم الأحد المقبل بحثاً عن أدلة على التغيرات المحتملة في الإمدادات المؤثرة على الأسعار، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق وتنتهي دون تغيير عند 63.34 دولاراً للبرميل في تعاملات ضعيفة بعد أن ارتفعت 21 سنتاً عند التسوية أمس الخميس، وهبطت عقود شباط الأكثر تداولاً سنتين إلى 62.85 دولاراً.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.60% إلى 59 دولاراً للبرميل، ولم يتم تداول الخام الأميركي أمس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.