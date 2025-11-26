الصفحة الاقتصادية

الشيخ جلال الدين الصغير : التوراة الأصلية.. كيف فُقدت؟ وكيف ظهرت النسخ المحرّفة؟


العراق يحظر استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة
الزراعة توضح حقيقة شراء أعلاف بـ 60 مليار دينار: الموازنة خلت من أي تخصيص للدعم
ارتفاع اسعار النفط بعد أدنى مستوى سجله في شهر
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
بعد الانخفاض.. طفرة جديدة في أسعار الذهب بالعراق اليوم
نفط العراق: صادرات تشرين الأول تتجاوز 110 ملايين برميل بإيرادات تفوق 7 مليارات دولار
عالميا.. العقود الآجلة للذهب تصعد مع تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي
سوق العملة:  أسعار الدولار في السوق المحلي اليوم الثلاثاء
وزارة الثقافة: إعفاءات لجذب السياحة الأجنبية
