الزراعة توضح حقيقة شراء أعلاف بـ 60 مليار دينار: الموازنة خلت من أي تخصيص للدعم

نفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول تخصيص مبالغ مالية بقيمة 60 مليار دينار لشراء الأعلاف.

وأكدت الوزارة في بيان أنه "لم يتم تخصيص أي مبالغ مالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (113) للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 تتعلق بشراء الأعلاف، رغم المطالبات المستمرة لتوفير الأعلاف ودعم مربي الثروة الحيوانية".

وأضافت أن "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة"، داعيةً "الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للتأكد من المعلومات".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "مجلس النواب لم يخصص أي مبالغ في الموازنة الاتحادية لشراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء قرار مجلس الوزراء لعام 2023 الذي خصص مبلغ 5 مليارات دينار كمساعدات طارئة لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية"، مؤكدة "استمرار جهودها لدعم مربي الثروة الحيوانية ضمن الإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية فقط".