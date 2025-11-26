الصفحة الاقتصادية

ارتفاع اسعار النفط بعد أدنى مستوى سجله في شهر


صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في شهر فيما فائض المعروض المتوقع واتفاق السلام المحتمل في أوكرانيا، حددا المكاسب، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.43% إلى 62.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة للخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.41% إلى 58.19 دولار للبرميل.

وذكرت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا: "تبدو المكاسب الطفيفة بمثابة استراحة فنية". وأضافت: "أي ارتفاعات نشهدها اليوم أو مستقبلا مدفوعة بشكل كبير بضعف مؤشرات المخزونات".

فيما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي. وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.86 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

