نفط العراق: صادرات تشرين الأول تتجاوز 110 ملايين برميل بإيرادات تفوق 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ( 25 تشرين الثاني 2025 )، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ان "كمية الصادرات من النفط الخام، بضمنها المكثفات، بلغت 110 ملايين و923 الفاً و47 برميلاً، بإيرادات تجاوزت 7 مليارات و30 مليوناً و689 الف دولار".

وأضافت ان "اجمالي الكميات المصدرة من نفط الحقول في وسط وجنوب العراق بلغ 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل، فيما صدّر إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و834 الفاً و864 برميلاً، بينما بلغت الصادرات المتجهة الى الأردن 272 الفاً و77 برميلاً".

وأكدت الوزارة ان "اصدار هذه الإحصائية يأتي التزاماً منها باطلاع الرأي العام على تفاصيل عمليات التسويق والتصدير شهرياً".