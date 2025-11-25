عالميا.. العقود الآجلة للذهب تصعد مع تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

صعدت العقود الآجلة للذهب، في تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتصريحات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.44% إلى 4148 دولار للأونصة.

وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية للمعدن الأصفر التي انخفضت بنسبة 0.31% إلى 4123.13 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو طفيف بنسبة 0.1% إلى 100.22 نقطة.