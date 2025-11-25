الصفحة الاقتصادية

وزارة الثقافة: إعفاءات لجذب السياحة الأجنبية


 

 

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن خططها الموضوعة لإنعاش السياحة في المحافظات، مؤكدة أنها قدمت تسهيلات كبيرة لجذب شركات السياحة المحلية والأجنبية، حيث ذكر وكيل الوزارة فاضل البدراني للوكالة الرسمية، إن "من مهام ومسؤوليات وخطط وزارة الثقافة والسياحة والآثار هو انعاش السياحة التراثية في بغداد والمحافظات، حيث شهدت بغداد عاصمة السياحة العربية العديد من المهرجانات الثقافية، كما هو الحال في باقي المحافظات فقد شهدت انتعاشاً ملحوظاً من حيث استقبال السياح لما تمتلكها من مواقع أثرية وتراثية وخدمات سياحية"، مؤكداً أن "غاية الوزارة هو الارتقاء الى أفضل مستوى".

وأضاف أنه "بالنسبة للتسهيلات لجذب الشركات المحلية والأجنبية فقد قامت الوزارة بإعطاء إعفاءات خلال العام 2025 وتسهيل دخول شركات السياحية لتنمية الاستثمارات ومنح الاستثمارات للشركات الخارجية بهدف تعشيق العلاقة مع الثقافات الخارجية، وهذا بالتأكيد يصب في خدمة السياحة في بغداد والمحافظات". وفيما يخص انخفاض منسوب المياه في الأهوار، أشار البدراني، الى أن "هذا الملف فيه اشكالية كبيرة، وأيضاً يضر بالقطاع السياحي وخاصة سياحة الأهوار".

وزارة الثقافة: إعفاءات لجذب السياحة الأجنبية
