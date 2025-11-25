الصفحة الاقتصادية

المصرف العقاري: الاعلان عن تفاصيل التقديم على القروض السكنية


 

أعلن المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء ، عن تفاصيل آلية التقديم على القروض السكنية الجديدة، مؤكداً أن العملية ستكون إلكترونية بالكامل عبر بوابة “أور” الحكومية، وبخطوات مبسّطة تهدف إلى إيصال الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث ذكرمسؤول إعلام المصرف العقاري رياض خلف حسين في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المصرف اعتمد إجراءات “مرنة وواضحة” لضمان انسيابية التقديم"، مشيراً إلى أن "سقف القرض يصل إلى 100 مليون دينار، ويُمنح بحسب قيمة العقار التي تحددها لجان التقدير، على أن لا تقل مساحة العقار عن 100 متر مربع".

وأضاف حسين أن "تمويل القروض يعتمد بشكل أساسي على الأموال المستردة من المقترضين السابقين، وهو ما يحدد عدد الدفعات التي يمكن إطلاقها في كل دورة تقديم"، مبيناً أن "فتح رابط التقديم مرتبط بوصول التخصيصات المالية من البنك المركزي".

كذلك بيّن أن "النظام الإلكتروني سيُغلق تلقائياً عند اكتمال العدد المطابق لحجم التمويل المتاح، ما يستدعي من المواطنين الإسراع في التسجيل، لاسيما مع الضغط المرتقب على القروض السكنية".

كما أكد مدير الفرع الرئيسي للمصرف العقاري حيدر الشجيري للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز أن "القروض تشمل جميع المواطنين، باستثناء من سبق له الاستفادة هو أو زوجته"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الحالية ميسّرة للغاية، سواء لمن يمتلك وحدة سكنية أو الراغبين بشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية".

وحذّر الشجيري "من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي الوساطة أو تقديم المساعدة"، مشدداً على أن "المصرف العقاري هو الجهة الوحيدة المخوّلة باستلام وإدارة الطلبات عبر المنصة الحكومية، وأن أي مكتب أو شخص يدّعي خلاف ذلك “يعمل خارج الأطر القانونية".

وبيّن الشجيري أن "القروض خارج المجمعات السكنية تُعد مدعومة ومن دون فائدة، باستثناء عمولة إدارية مقطوعة بنسبة 5% تُستوفى لمرة واحدة عند منح القرض. وتبلغ مدة السداد 20 عاماً، بقسط شهري ثابت يقدر بـ 438 ألف دينار".

وأوضح أن "مبلغ العمولة البالغ 10 ملايين دينار يُقسّم إلى خمسة ملايين عمولة إدارية، والمبلغ المتبقي يستخدم لتأمين حياة المقترض، بحيث لا تترتب أي التزامات مالية على ورثته في حال وفاته"، لافتا الى ان "طلبات التقديم غير المقبولة يمكن إعادة تقديمها في يوم آخر، نظراً لكون التقديم يجري على شكل دفعات إلكترونية تُفتح دورياً بحسب التمويل المتاح".

وحدد المصرف العقاري الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 موعداً لفتح منصة التقديم، مؤكداً أن "جميع التعليمات سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وصفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي".

فيما دعا المواطنين إلى "التأكد من صحة البيانات أثناء إدخالها في استمارة الطلب، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب، لاسيما مع الضغط الكبير المتوقع"، لافتا إلى ان "رابط التقديم سيُعاد فتحه بشكل دوري، بما يمنح فرصة متجددة للراغبين بالحصول على القرض".

