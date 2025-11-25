استقرار أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض ومفاوضات أوكرانيا

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من زيادة المعروض على المفاوضات المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3% مسجلة 63.20 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.2% إلى 58.71 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.