الصفحة الاقتصادية

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض ومفاوضات أوكرانيا


 

 

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من زيادة المعروض على المفاوضات المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3% مسجلة 63.20 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.2% إلى 58.71 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استقرار أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض ومفاوضات أوكرانيا
المركزي العراقي يصدر بيانًا جديدًا بشأن صرف الدولار
الدولار يرتفع في العراق ليسجل 145 ألف دينار لكل 100 دولار
ايران تقرر حذف اربع أصفر من عملتها
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
الذهب يرتفع بالعراق أمام التراجع العالمي للمعدن الأصفر
وزارة التجارة: وضع خطة شاملة لتطوير مشاريع التعاون الإنشائي
طيف سامي: الدين العام ما يزال ضمن الحدود الآمنة.. خطط لتقليص الإنفاق
طيف سامي: خلال أسبوع سيتم إرسال رواتب إقليم كردستان.. بانتظار اكتمال البيانات
مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشان إلغاء عمولة الإيداع للبطاقة الالكترونية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك