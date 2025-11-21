الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تقديم الصين عرضا كبيرا للعراق في مجال الاستثمار.

وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية ، ان "شركة هرتج للتمويل المالي الصينية قدمت الى العراق عرضا يتضمن انجاز المشاريع الآتية :

أولا: شراء حصة تتراوح ما بين 30% الى 40% في اثنين من المصافي الكيمياوية وبطاقة 100 الف برميل يوميا.

ثانيا: الاشتراك ببناء مصافي في اندونيسيا مقابل سنغافورة وبطاقة 500 الف برميل يوميا وتكون طريقة الدفع بمقايضة النفط العراقي الخام.

ثالثا: بناء ناقلات جديدة يدفع العراق ثمنها بالنفط الخام.

رابعا: استئجار ناقلات نفط لمدة زمنية لغرض التملك.

وأضاف ان "الجهات العراقية المعنية لم ترد على العرض الصيني الذي تقدمت به منذ سبعة شهور والذي يأتي في اطار التنافس الصيني – الأمريكي في العراق".

المرسومي أشار إلى أن العرض يأتي ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها بكين إلى ترسيخ حضورها في قطاع الطاقة العراقي، في مقابل التحركات الأمريكية المتواصلة لاحتواء النفوذ الصيني في المنطقة.

ويرى مراقبون، أن غياب الرد العراقي حتى اللحظة يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في ملف يُعد من أهم ركائز الأمن الاقتصادي للبلاد.