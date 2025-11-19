الذهب يرتفع بالعراق أمام التراجع العالمي للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية ببغداد وفي أربيل.

وسجلت أسعار بيع الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد صباح اليوم للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 806 آلاف دينار، وسعر الشراء 802 ألف.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 776 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 772 ألفاً.

وتراوحت أسعار بيع الذهب في محال الصاغة لمثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 805 آلاف، و 815 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 775 ألفاً و 785 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 862 ألف دينار، وعيار 21 بيع 823 الفاً، وعيار 18 بيع 705 آلاف دينار.