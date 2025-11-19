وزارة التجارة: وضع خطة شاملة لتطوير مشاريع التعاون الإنشائي

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لتطوير مشاريع التعاون الإنشائي، فيما أشارت الى التوجه لإدخال تقنيات حديثة في البناء لخفض الكلف وتسريع الإنجاز، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "وزارة التجارة باشرت وضع خطة شاملة تهدف الى تطوير وتعزيز مشاريع التعاون الإنشائية عبر محورين أساسيين، الأول هو الدعم الفني والإداري من خلال تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص وتوفير الإشراف المهني لتعزيز جودة التنفيذ".

وأضاف ان "المحور الثاني يتمثل بالدعم اللوجستي والاقتصادي عبر تأمين المواد الأساسية بأسعار مدعومة وتوفير التسهيلات الائتمانية بالتنسيق مع المصارف الحكومية إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في البناء لخفض الكلف وتسريع الإنجاز"، مشيرا الى ان "الخطة تركز على تعزيز دور الجمعيات التعاونية وإعادة إحيائها بوصفها شريكاً تنموياً قادراً على توفير السكن الملائم وفرص العمل ضمن إطار تنموي منظم".

كما أوضح ان "التجربة ستعمم تدريجياً في جميع المحافظات مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجاتها"، منوهاً بأن "الوزارة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ودعم القطاع التعاوني الإنشائي ليكون رافداً أساسياً لسوق السكن وتطوير البنى التحتية في البلاد".