طيف سامي: الدين العام ما يزال ضمن الحدود الآمنة.. خطط لتقليص الإنفاق

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، أن مستوى الدين العام في العراق ما يزال تحت السيطرة وبداخل الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل على تعظيم الإيرادات وتقليل الضغط على الخزينة عبر ضبط الإنفاق.

وقالت سامي في تصريح صحفي ، إن "الوزارة حافظت على استدامة الدين العام من خلال جدولته وإدارته وفق الأطر المالية المعتمدة"، موضحة أن "الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار ضمن اتفاقية نادي باريس، إضافة إلى وجود 40 مليار دولار غير معترف بها".

وبيّنت أن "تسديد الدين الخارجي مستمر سنويا دون تعثر"، مشيرة الى أن "إدارة الدين الداخلي تجري أيضا ضمن سياقات مالية طبيعية ومطابقة للمعايير العالمية".

وشددت وزيرة المالية على أن "تحسين الجباية من الضرائب والجمارك، وأتمتة عمل وزارة الكهرباء، سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على المالية العامة"، مؤكدة أن "الوزارة تعمل على تقليص العجز عبر خفض الإنفاق في الموازنات المقبلة".