طيف سامي: خلال أسبوع سيتم إرسال رواتب إقليم كردستان.. بانتظار اكتمال البيانات

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، أن رواتب موظفي إقليم كردستان ستُرسل خلال أسبوع واحد، مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين بغداد وأربيل لإكمال الإجراءات المالية المطلوبة.

وقالت سامي في تصريح صحفي إن "الحكومة الاتحادية بانتظار قيام وزارة مالية الإقليم بتزويدنا بميزان المراجعة الخاص بالإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار تصدير النفط عبر شركة سومو، وبعد اكتمال هذه المتطلبات سيتم إرسال الرواتب".

وترتكز العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على جملة اتفاقات تمتد لسنوات، أبرزها اتفاق تمويل الرواتب مقابل تسليم الإيرادات. وهو اتفاق يقوم على ثلاث ركائز واضحة:

الأولى تسليم الإقليم كامل إيراداته غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية، والثانية استمرار تصدير النفط عبر شركة سومو وفق آليات محددة، والثالثة التزام بغداد بتوفير رواتب موظفي الإقليم بعد تدقيق البيانات الرسمية.

وتعتمد العملية على تبادل منتظم للبيانات المالية، خصوصا كشوفات الرواتب، حجم الإيرادات الداخلية، ومستوى التزام الإقليم بالإجراءات الاتحادية. وكلما اكتملت هذه البيانات، تُطلق وزارة المالية في بغداد دفعات الرواتب بلا تأخير.

ويُعد ملف الرواتب جزءا من ترتيبات أوسع تشمل تنظيم العوائد الاتحادية، إدارة المنافذ الحدودية، وتنظيم ملف الشركات النفطية، وكلها ملفات شهدت جولات تفاوض معقّدة تجري عادة بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة مالية الإقليم، بإشراف مباشر من رئاسة الوزراء.

هذا السياق جعل التصريحات الأخيرة لطيف سامي مرتبطة بالتزام الإقليم بتزويد بغداد بالبيانات المطلوبة، إذ إن وصول هذه المعلومات يفتح الباب أمام إطلاق الرواتب خلال أسبوع كما أشارت، ما دام مسار تصدير النفط عبر سومو مستمرًا دون تغييرات.