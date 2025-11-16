الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة: خطط لتوسيع صادرات التمور ودعم المنتجات المصنعة


 

 

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن خطط لتوسيع الصادرات وتحويل جزء كبير من التمور إلى منتجات مصنعة، فيما أكدت دعم قطاع النخيل بفسائل نسيجية بريطانية عالية الجودة لزيادة إنتاج التمور، حيث ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "اهتمام وزارة الزراعة بدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور انعكس إيجاباً على زيادة أعداد النخيل من جهة، وعلى ارتفاع كميات التمور المصدرة إلى الخارج من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "العام الماضي 2024 شهد تصدير أكثر من 600 ألف طن من التمور العراقية، ونتطلّع لزيادة هذا الرقم خلال العام الحالي 2025، مع التوسع في تصدير التمور المصنعة لتحقيق قيمة مضافة أعلى".

وأضاف الجبوري، أن "أعداد النخيل ارتفعت بفضل نشر تقنيات الري الحديثة في المزارع الجديدة التي أنشئت من قبل القطاع الخاص، فضلاً عن استيراد وزارة الزراعة عبر دائرة البستنة نحو 100 ألف فسيلة نسيجية من شركة (DPD) البريطانية، وهي من أحدث المختبرات العالمية في مجال إنتاج الفسائل النسيجية"، مبيناً أن "هذه الفسائل ستشكّل قفزة نوعية في زيادة أعداد النخيل وفي رفع حجم الإنتاج وجودة التمور العراقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: خطط لتوسيع صادرات التمور ودعم المنتجات المصنعة
حالات الإفلاس في ألمانيا باعلى مستوى.. الزيادة وصلت 6.5%
المالية تنفي تغيير آلية صرف الرواتب وتوضح حقيقة الـ "45 يومًا"
أسعار الذهب تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط
البنك المركزي ينفي شائعات هبوط الدينار
سعر النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 تشرين الثاني
مصدر يوضح: لا تعديل على سعر الصرف.. والبنك المركزي مستمر في الدفاع عنه
احتياطيات روسيا من الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً
وزارة النفط تعلن انجاز حفر اعمق بئر افقية في حقل البزركان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك