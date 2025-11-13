أسعار الذهب تحلق في الأسواق العراقية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس المصادف 13 تشرين الثاني 2025.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 795 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 800 ألف دينار.

وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 830 و840 ألف دينار للذهب الخليجي.

وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.