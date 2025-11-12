اوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط

اظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الطلب العالمي على النفط ما يزال يسلك مساراً تصاعدياً خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسن النشاط الصناعي في الاقتصادات الناشئة وتزايد الطلب على وقود النقل والبتروكيماويات، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تهيمن على المشهد العالمي.

ووفقًا للتقرير الشهري لمنظمة أوبك، ستظل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 عند نحو 1.3 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن التقييم السابق.

في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يُتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما يُتوقع أن تسجل الدول خارج المنظمة (Non-OECD) نموًا قدره حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا.

أما في عام 2026، فيُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن التقييم السابق، حيث يُتوقع أن ينمو الطلب في دول OECD بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، وفي الدول خارج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

من جهة المعروض، توقعت المنظمة في تقريرها أن ينمو إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في تحالف / اوبك بلس / بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025 ليصل إلى متوسط 54.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة طفيفة قدرها حوالي 0.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتقييم السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات التاريخية الواردة لعام 2025.