الصفحة الاقتصادية

اوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط


 اظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الطلب العالمي على النفط ما يزال يسلك مساراً تصاعدياً خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسن النشاط الصناعي في الاقتصادات الناشئة وتزايد الطلب على وقود النقل والبتروكيماويات، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تهيمن على المشهد العالمي.

ووفقًا للتقرير الشهري لمنظمة أوبك، ستظل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 عند نحو 1.3 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن التقييم السابق.

في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يُتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما يُتوقع أن تسجل الدول خارج المنظمة (Non-OECD) نموًا قدره حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا.

أما في عام 2026، فيُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن التقييم السابق، حيث يُتوقع أن ينمو الطلب في دول OECD بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، وفي الدول خارج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

من جهة المعروض، توقعت المنظمة في تقريرها أن ينمو إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في تحالف / اوبك بلس / بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025 ليصل إلى متوسط 54.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة طفيفة قدرها حوالي 0.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتقييم السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات التاريخية الواردة لعام 2025.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط
البنك المركزي ينفي شائعات هبوط الدينار
سعر النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 تشرين الثاني
مصدر يوضح: لا تعديل على سعر الصرف.. والبنك المركزي مستمر في الدفاع عنه
احتياطيات روسيا من الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً
وزارة النفط تعلن انجاز حفر اعمق بئر افقية في حقل البزركان
وزارة النفط: إنجاز حفر أعمق بئر أفقية في حقل البزركان النفطي
وزارة التجارة تتيح فرصة جديدة لتحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً في عموم المحافظات
المنافذ الحدودية: ضبط عجلتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي المنذرية ومندلي
هيئة المنافذ الحدودية: ضبط (10) حاويات معدة للتهريب في ميناء ام قصر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك