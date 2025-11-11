البنك المركزي ينفي شائعات هبوط الدينار

نفى البنك المركزي اليوم الثلاثاء، (11 تشرين الثاني 2025) شائعات هبوط الدينار، مؤكداً أنها غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وذكر إعلام البنك في بيان أن "البنك المركزي العراقي نفى الأنباء المتداولة حول توقع انخفاض قيمة الدينار إلى 4000 دينار مقابل الدولار، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية داخل البنك".

ودعا البنك وسائل الإعلام والمواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الذعر المالي في السوق.