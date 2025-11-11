سعر النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 تشرين الثاني

تجاوز سعر النفط خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال" اليوم الثلاثاء، (11 تشرين الثاني 2025) الـ 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر الماضي.

كما تجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2026، في بورصة لندن (ICE)، 65 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ 3 نوفمبر 2025، وفقا لبيانات التداول.

وارتفعت أسعار برنت بنسبة 1.51% لتصل إلى 65.03 دولارا أمريكيا للبرميل. وعزز برنت مكاسبه ليتداول عند 65.09 دولارا أمريكيا للبرميل (بزيادة قدرها 1.61%).

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 1.66% ليصل إلى 61.13 دولارا أمريكيا للبرميل.