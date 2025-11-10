احتياطيات روسيا من الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً

زادت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى أعلى مستوى لها منذ العام 1995، حيث قفزت قيمته لتقترب من 300 مليار دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 725.8 مليار دولار في الأول من نوفمبر 2025، مقارنة بـ 713.3 مليار دولار في الأول من أكتوبر 2025.

وصعدت قيمة الاستثمار في الذهب بنسبة 6.2% لتصل إلى 299.8 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا في التاريخ الحديث لروسيا، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وارتفعت حصة المعدن النفيس من إجمالي الاحتياطيات من 39.6% إلى 41.3% خلال شهر واحد فقط. وتمثل هذه النسبة أعلى حصة للذهب في الاحتياطيات الروسية منذ فبراير 1995، عندما كانت تبلغ 43.9%، وإن كانت قيمته الإجمالية آنذاك لا تتجاوز 5.5 مليار دولار فقط.

وسجلت أعلى حصة للذهب في الأول من يناير 1993، حيث بلغت 56.9%، بينما سجلت أدنى حصة في يونيو 2007، عند 2.1% فقط.

واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.