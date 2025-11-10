وزارة النفط: إنجاز حفر أعمق بئر أفقية في حقل البزركان النفطي

صرّحت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن إنجاز حفر أعمق بئر أفقية في حقل البزركان النفطي، حيث ذكر مدير عام شركة نفط ميسان، حسين كاظم لعيبي، في بيان، إن "هذا الإنجاز الفني الجديد تمثل بإتمام عمليات الحفر لأعمق بئر أفقية في حقل البزركان النفطي BUCN-226H وذلك في مطلع شهر تشرين الثاني 2025".

كذلك أوضح أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير الحقول النفطية باستخدام أحدث التقنيات العالمية ويعكس التزام الإدارة العليا بدعم جهود الفرق الهندسية الوطنية والمشغل الدولي في تعزيز الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخلاص من المكامن النفطية".

كما أشار الى ان "العمق الإجمالي للبئر بلغ (5626) متراً، مع مقطع أفقي بطول (1350) متراً، وإزاحة أفقية كلية قدرها (1809.9) متراً، ليسجل بذلك ثلاثة أرقام قياسية جديدة في حقل البزركان وهي (أعمق بئر، وأطول مقطع أفقي، وأكبر إزاحة أفقية كلية)".

فيما لفت إلى أن "عمليات الحفر تمت بنجاح في جولة واحدة من دون توقف باستخدام معدات توجيه دورانية متقدمة (RSS) وتقنيات تسجيل وقياس أثناء الحفر (LWD) مع الحفاظ على كثافة طين الحفر ضمن النطاق المثالي لضمان السيطرة على البئر وتقييم المكمن بشكل فوري".

وكذلك أكد لعيبي، بحسب البيان، أن "هذا الإنجاز يعزز مكانة شركة نفط ميسان كشركة رائدة في تنفيذ العمليات الهندسية عالية الكفاءة ويجسد نجاح سياستها التطويرية الهادفة إلى زيادة مردود الحقول الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الأداء الفني".