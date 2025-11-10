وزارة التجارة تتيح فرصة جديدة لتحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً في عموم المحافظات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً للمواطنين في جميع محافظات البلاد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً للمواطنين في جميع محافظات البلاد، ابتداءً من اليوم الموافق 10 تشرين الثاني 2025، الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة عشرة أيام".

كما أكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على إتاحة الفرصة للعوائل التي لم تسجل أو تحدث بياناتها ضمن برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية، بهدف ضمان دقة المعلومات واستمرار شمول جميع المستحقين ضمن النظام الإلكتروني الجديد".

فيما دعت الوزارة المواطنين إلى "المبادرة بتحديث بياناتهم خلال المدة المحددة، من خلال تطبيق البطاقة التموينية، لتجنب توقف تجهيزهم بالمفردات الغذائية"، عبر المنصات الرسمية لوزارة التجارة العراقية على الرابط :

https://www.mot.gov.iq/?page=718