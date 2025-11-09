المنافذ الحدودية: ضبط عجلتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي المنذرية ومندلي

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط عجلتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي المنذرية ومندلي، فقد ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان، أن " مديرية منفذ المنذرية الحدودي تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي محملة بمادة (الخشب) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، حيث تبين من خلال الكشف وتدقيق المعاملة الجمركية المنجزة وجود اختلاف في رمز المنسق وشهادة المنشأ".

وفي ذات الصدد، بين أن "مديرية منفذ مندلي تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة كيميائية يشتبه بأنها (أحادي الكالسيوم) والتي تدخل في استخدامات متعددة ويتطلب دخولها موافقات أمنية وتجارية خاصة".

كما لفت الى انه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولي وإحالة العجلتين مع المواد إلى مراكز شرطة الجمرك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".