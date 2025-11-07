ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لأسبوع ثانٍ من الخسائر على خلفية مخاوف من وجود فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.33% إلى 63.59 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.65 دولاراً للبرميل مرتفعاً 22 سنتاً أو 0.37%.

فيما يتجه الخامان للانخفاض بنحو 2% هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.