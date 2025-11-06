المنافذ الحدودية: ضبط أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، فقد ذكر المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي في بيان، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، تحتوي على(أجهزة ومستلزمات طبية) مخبأة خلف المواد المصرح بها، وكونها لا تحمل موافقات استيرادية من وزارة الصحة، معدة للتهريب".

كما أضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الحاوية والمعاملة الجمركية المنجزة الى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".