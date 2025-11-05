المنافذ الحدودية: ضبط (13) حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر الشمالي

نفّذت هيأة المنافذ الحدودية صولة ثانية ومفاجئة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، أسفرت عن ضبط (13) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، فقد أوضحت الهيأة في بيان، أنه "استناداً إلى معلومات دقيقة من رئيس الهيأة الفريق عمر عدنان الوائلي، تم ضبط سبع حاويات تحتوي على أدوية بشرية، وخمس حاويات تضم مستلزمات طبية وأجهزة مختبرية وأجهزة ليزر وأجهزة إذابة شحوم، كانت مخبأة خلف ملابس ومواد منزلية معدّة للتهريب ودفع الرسوم، ومن دون الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة الصحة، إضافة إلى حاوية مفرقعات ممنوعة من الاستيراد".

كما أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي بعد (72) ساعة فقط من عملية ضبط كبيرة سابقة نفّذها رئيس الهيأة في المنفذ ذاته، والتي أسفرت أيضاً عن ضبط حاويات أدوية ومستلزمات طبية مخالفة".