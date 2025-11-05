الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: ضبط (13) حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر الشمالي


 

 

نفّذت هيأة المنافذ الحدودية صولة ثانية ومفاجئة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، أسفرت عن ضبط (13) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، فقد أوضحت الهيأة في بيان، أنه "استناداً إلى معلومات دقيقة من رئيس الهيأة الفريق عمر عدنان الوائلي، تم ضبط سبع حاويات تحتوي على أدوية بشرية، وخمس حاويات تضم مستلزمات طبية وأجهزة مختبرية وأجهزة ليزر وأجهزة إذابة شحوم، كانت مخبأة خلف ملابس ومواد منزلية معدّة للتهريب ودفع الرسوم، ومن دون الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة الصحة، إضافة إلى حاوية مفرقعات ممنوعة من الاستيراد".

كما أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي بعد (72) ساعة فقط من عملية ضبط كبيرة سابقة نفّذها رئيس الهيأة في المنفذ ذاته، والتي أسفرت أيضاً عن ضبط حاويات أدوية ومستلزمات طبية مخالفة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنافذ الحدودية: ضبط (13) حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر الشمالي
مصرف بغداد يعلن تشكيل مجلس ادارته الجديد ضمن برنامج الاصلاح المصرفي
اقتصادي: العراق سيخسر ايرادات نفطية عبر الاتفاق الاخير مع تركيا
عام انتهى بلا موازنة.. العراق على أعتاب شلل اقتصادي وتجميد للخدمات
سوق العملة: ارتفاع بسيط للدولار أمام الدينار في السوق المحلي
وزارة التجارة تحدّد أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية
بنود الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون بمجال المياه مع تركيا
مصرف الرشيد يعلن بدء رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
هيئة المنافذ: إيراداتنا تخطت حاجز الـ2 تريليون دينار للمرة الأولى منذ 2003
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : أمريكا "ستفرض" على الحكومة المقبلة إحالة استثمار الحقول النفطية لشركاتها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك