مصرف بغداد يعلن تشكيل مجلس ادارته الجديد ضمن برنامج الاصلاح المصرفي

أعلن مصرف بغداد احد المصارف الرائدة في العراق، عن تشكيل مجلس ادارته الجديد خلال الاجتماع الاستثنائي التاسع للهيئة العامة الذي انعقد اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الاصلاح المصرفي.

وذكر المصرف في بيان انه :" تم ،خلال الاجتماع، انتخاب الأعضاء الأصيلين التالية أسماؤهم بدلاً من الأعضاء المستقيلين: تمارا حسين الشديدي وخالد شريف الهزاع ونضال فائق القبج وأحمد تحسين المعله (المدير المفوض)، و الأعضاء الاحتياط: يزن بدر كردي وصلاح محمد سليم وبيداء سالم سليمان وايناس عبدالرحمن القيسي وفادي محمد عياد وزهدي بهجت الجيوسي وطه جعفر وغسان أحمد سليم ونيران صبري إسحاق".

وتابع البيان:" ان مجلس الإدارة الجديد عقد اول اجتماعاته حيث تم انتخاب عبدالكريم علاوي الكباريتي رئيساً لمجلس الإدارة، ودارا نور الدين نائباً للرئيس".

وفي هذا السياق، قال أحمد تحسين المعله، المدير المفوض للمصرف: "يشكّل مجلس الإدارة الجديد خطوة ستراتيجية نحو تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية. نحن فخورون بكوننا أول مصرف عراقي يطبّق الإطار الجديد للبنك المركزي العراقي، في خطوة تعبّر عن التزامنا الراسخ بتطوير العمل المصرفي بما يتماشى مع اعلى المعايير الدولية".