اقتصادي: العراق سيخسر ايرادات نفطية عبر الاتفاق الاخير مع تركيا

رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، الثلاثاء، ان العراق سيخسر ايرادات نفطية من خلال الاتفاق الموقع مابين بغداد وانقرة حول مشاريع المياه.

وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان "حصول تركيا على 35 بالمئة من ارباح النفط المصدر الى اوروبا لايعد خطوة بالاتجاه الصحيح، كون الاسعار في السوق النفطي قابلة للزيادة وبالتالي فأن تركيا ستحصل على اموال اضافية من هذه الارباح".

واضاف ان "الحكومة كان يجب ان تمارس الضغط على تركيا من اجل زيادة الاطلاقات المائية، قبل ابرام اي اتفاق بين البلدين، بحيث تكون زيادة الاطلاقات بوابة لمنح مشاريع لتركيا داخل العراق".

وبين ان "تركيا طرحت على العراق في الاشهر القليلة الماضية زيادة الصادرات النفطية بمعدل مليون و500 الف برميل يوميا، وهو امر رفضته وزارة النفط باعتبار ان العراق لايملك مثل هذه الكمية في الحقول الشمالية، ما دفع تركيا للدخول كشريك في الارباح".