عام انتهى بلا موازنة.. العراق على أعتاب شلل اقتصادي وتجميد للخدمات

حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، من تداعيات خطيرة قد تترتب على انتهاء السنة المالية 2025 دون إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار العمل بقاعدة الصرف الشهري 1/12 سيؤدي إلى شلل في المشاريع الاستثمارية والخدمية داخل البلاد.

وقال التميمي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “عدم إقرار الموازنة سيعرقل تنفيذ البرامج الحكومية ويجمد المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، ويجعل الوزارات تعمل بصورة انتقالية محدودة الصلاحيات، دون القدرة على إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال المتوقفة منها”.

وأضاف أن “المحافظات ستكون الخاسر الأكبر جراء تجميد إطلاق التخصيصات المالية، ما سينعكس على الخدمات العامة وفرص العمل، ويضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية”، مشيرا إلى أن “البيئة الاقتصادية ستواجه تراجعاً في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب غياب رؤية مالية واضحة”.

وأوضح أن “استمرار الوضع الحالي سيخلق تحديات خطيرة أمام التزامات الدولة المالية، خاصة ما يتعلق بالرواتب وشبكات الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي، ما قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع الضغط على الاحتياطيات النقدية”، داعياً إلى “تحرك عاجل لإقرار الموازنة وتثبيت الاستقرار المالي قبل اتساع دائرة الأزمات الاقتصادية”.

وتواجه الحكومة العراقية تأخرا في إقرار موازنة عام 2025 بسبب الخلافات السياسية والفنية حول توزيع الإيرادات وتخصيصات المحافظات، وهو ما دفع وزارة المالية إلى الاستمرار بقاعدة الصرف 1/12، أي اعتماد الإنفاق الشهري على أساس موازنة العام السابق، ما يحدّ من قدرة الدولة على تمويل المشاريع الجديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.