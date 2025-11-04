سوق العملة: ارتفاع بسيط للدولار أمام الدينار في السوق المحلي

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في بغداد والمحافظات بفارق بسيط عن اليوم السابق، إذ ارتفعت في بورصة الكفاح و الحارثية لتسجل 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، في حين سجلت يوم أمس الاثنين 141000 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

بالمقابل، إرتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة في بغداد أيضا، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أمّا في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 ديناراً مقابل 100 دولار.