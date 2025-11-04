الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تحدّد أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية


 

حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 6 أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية، حيث ذكر الناطق باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على توصية الوزارة ببيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ (410,000) دينار للطن الواحد، ووفق المعادلة السعرية العالمية، جاءت في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض في البلاد"، وتابع: أن "القرار يهدف أيضا إلى ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة، إلى جانب دعم المنتج المحلي من الحنطة، وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي، إضافةً إلى تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، والحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن".

كما لفت إلى، أنه "من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار أسعار الطحين الأبيض في الأسواق المحلية، ومنع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وضمان وفرة الطحين الأبيض في الأسواق التجارية والمخابز والأفران، ودعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال استمرار تدفق الحنطة المحلية إلى السوق بأسعار متوازنة".

كذلك أكد المتحدث، أن "بيع الحنطة المحلية بالسعر المحدد سيسهم بشكل مباشر في منع ارتفاع أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته من الخبز والمعجنات، ويضمن وفرة المنتج واستقراره في السوق المحلية".

فيما اختتم حديثه، بإن "وزارة التجارة مستمرة في مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
