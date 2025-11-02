الرئيسية
الصفحة الاقتصادية
مصرف الرشيد يعلن بدء رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
وكالة انباء براثا
92
2025-11-02
آخر الاضافات
مصرف الرشيد يعلن بدء رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
هيئة المنافذ: إيراداتنا تخطت حاجز الـ2 تريليون دينار للمرة الأولى منذ 2003
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : أمريكا "ستفرض" على الحكومة المقبلة إحالة استثمار الحقول النفطية لشركاتها
المنافذ الحدودية: ضبط حاويات محمّلة بأدوية مهرّبة في ميناء أم قصر الشمالي
مصرف الرشيد يدعو الموظفين إلى تحديث بياناتهم عبر التطبيق الإلكتروني
خبير اقتصادي : العراق البلد النفطي الوحيد بين كبار المنتجين في العالم الذي لا يمتلك صندوقاً سيادياً
النفط توقع عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز مع شركة اكسيليريت الأمريكية
خسائر "حريق زبير 1".. وزير النفط يكشف عن فقدان ما يصل إلى 600 ألف برميل
البنك المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”
وزارة النفط: شركة الحفر تنجز استصلاح بئر نفطي في حقل غرب القرنة
خبير اقتصادي : العراق البلد النفطي الوحيد بين كبار المنتجين في العالم الذي لا يمتلك صندوقاً سيادياً
315
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : أمريكا "ستفرض" على الحكومة المقبلة إحالة استثمار الحقول النفطية لشركاتها
288
مصرف الرشيد يدعو الموظفين إلى تحديث بياناتهم عبر التطبيق الإلكتروني
287
المنافذ الحدودية: ضبط حاويات محمّلة بأدوية مهرّبة في ميناء أم قصر الشمالي
212
هيئة المنافذ: إيراداتنا تخطت حاجز الـ2 تريليون دينار للمرة الأولى منذ 2003
136
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك