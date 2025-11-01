المنافذ الحدودية: ضبط حاويات محمّلة بأدوية مهرّبة في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط حاويات كبيرة محمّلة بأدوية مهرّبة في ميناء أم قصر الشمالي، فقد ذكرت الهيئة في بيان، إنّه "في إنجاز أمني جديد، أشرف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي على عملية ضبط حاويات كبيرة محمّلة بأدوية مهرّبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأضاف البيان أنّ "عملية الضبط تأتي ضمن حملة مستمرة لمكافحة التهريب وحماية السوق المحلي من الأدوية غير المرخّصة"، مبيّناً أنّ "هذه العملية النوعية تؤكّد حرص هيئة المنافذ الحدودية على تطبيق القانون وحماية المواطن".