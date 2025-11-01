مصرف الرشيد يدعو الموظفين إلى تحديث بياناتهم عبر التطبيق الإلكتروني

دعا مصرف الرشيد، اليوم السبت، جميع الموظفين الموطنة رواتبهم لديه إلى الإسراع بتحديث بياناتهم من خلال تطبيق المصرف حصراً، حيث ذكر بيان للمصرف، أن "الموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرشيد عليهم إلى الإسراع بتحديث بياناتهم من خلال تطبيق المصرف حصراً، وذلك استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي ولضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع".

كذلك أوضح المصرف، أن "عملية التحديث تأتي لأغراض تدقيقية تهدف إلى تنظيم البيانات وضمان دقتها"، منبهاً الى أن "عدم تحديث المعلومات قد يؤدي إلى إيقاف الحساب بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة".

كما لفت إلى، أن "الخدمة تشمل حالياً الموظفين فقط، ولا تتضمن المتقاعدين في هذه المرحلة"، داعياً إلى "تحميل تطبيق مصرف الرشيد من App Store أو Google Play وإتمام عملية التحديث بسهولة وأمان".

فيما اكد المصرف في "حال عدم معرفة آلية التحديث او مواجهة صعوبة في الاستخدام، بالإمكان مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف".