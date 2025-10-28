النفط توقع عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز مع شركة اكسيليريت الأمريكية

وقعت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الاول 2025)، عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز مع شركة اكسيليريت الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرعى مراسم توقيع وزارة النفط عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز مع شركة اكسيليريت الأمريكية".

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لتطوير قطاع الغاز واستثماره بشكل أمثل، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، لاسيما من إيران.