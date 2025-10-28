خسائر "حريق زبير 1".. وزير النفط يكشف عن فقدان ما يصل إلى 600 ألف برميل

كشف وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الاول 2025)، عن فقدان ما يصل إلى 600 ألف برميل خلال حادثة حريق "زبير 1".

وأكد السواد في حديث صحفي، أن " الحادث عرض ضمن سياقات العمل وأن فرق شركة نفط البصرة ستعمل على تأهيل زبير 1"، مبينا أن "المنشأت النفطية ممكن أن تتعرض لأي حادث وعزائنا اننا فقدنا شهيدا في زبير 1".

ولفت الى أن "زبير 2 عوض زبير 1 وعمليات التصدير لم تتأثر ومعدلات التصدير عادت للسابق"، مشيرا أن "جميع الجرحى غادروا المستشفى سالمين".

هذا ودعا عضو مجلس النواب علي اللامي، الأحد (26 تشرين الاول 2025)، إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة الحريق الكبير الذي اندلع في أحد المواقع النفطية ضمن منطقة البرجسية في محافظة البصرة، مؤكداً أن وزارة النفط مطالبة بتقديم تقرير تفصيلي يوضح ملابسات الحادث وأسبابه.

وقال اللامي إن "الحريق الكبير الذي اندلع في أحد المواقع النفطية بمنطقة البرجسية لا تزال أسبابه غامضة حتى الآن"، مضيفا "نحن نتابع عن كثب تطورات الموقف وجهود فرق الدفاع المدني في السيطرة على النيران".

وأضاف، أنه "نحن بانتظار التقرير الأولي من وزارة النفط وفرق الدفاع المدني الذي سيكشف حجم الخسائر البشرية والمادية، فضلاً عن تحديد الأسباب الحقيقية للحادث بشكل تفصيلي".

وأشار اللامي إلى أن "الحريق سيتسبب دون شك بخسائر مادية كبيرة، لكن الأهم هو الوقوف على أسبابه بدقة وتقديم تقرير واضح للرأي العام يبين ملابساته وحيثياته"، موضحا أنه "هناك متابعة على أعلى المستويات لما يجري الآن في موقع الحادث، مع الثقة بقدرة فرق الدفاع المدني على إخماد النيران وتطويقها خلال الساعات القادمة".

ولفت الى أن "تأثيرات الحريق على الإنتاج النفطي لم تُعرف بعد، وننتظر تقرير وزارة النفط لتقييم حجم الأضرار والانعكاسات المحتملة على سير العمليات النفطية في البصرة".