البنك المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”

وقع المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الكويت الوطني – البحرين، بالعاصمة بغداد.

وكر بيان للبنك، انه "برعاية وحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، وقع البنك المركزي العراقي اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الكويت الوطني – البحرين، وجرت مراسيم التوقيع في مقر المركزي العراقي ببغداد".

واضاف البيان، انه "حضر عن بنك الكويت الرئيس التنفيذي – البحرين، علي فردان، رفقة نائبه رئيس الخزينة محمد مؤمن، وأعضاء الوفد، ووقّع على الاتفاقية من الجانب العراقي محمد يونس ابو رغيف مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي العراقي".

فيما عبر المحافظ، وفق البيان، عن "بالغ ترحيبه بالوفد الضيف مستذكراً عمق ترابط الأواصر المختلفة بين شعب العراق وشعبي الكويت والبحرين، متمنياً لهم مزيداً من العطاء، من جانبه أكد فردان عن رفع مستوى التعاون في مجالات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني، إلى جانب التدريب على أفضل الممارسات المصرفية الحديثة بين الطرفين، والبيانات الإحصائية، داعياً معالي المحافظ لزيارة مقر البنك الوطني في البحرين".