الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: شركة الحفر تنجز استصلاح بئر نفطي في حقل غرب القرنة


 

انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، أعمال استصلاح البئر النفطية WQ1-201 في حقل غرب القرنة/1، حيث ذكر بيان للشركة، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت أعمال استصلاح البئر النفطية WQ1-201 في حقل غرب القرنة/1 بمحافظة البصرة، باستخدام جهاز الاستصلاح IDC144، وذلك ضمن الخطط التشغيلية للشركة الرامية إلى تطوير الإنتاج وتعزيز كفاءة الآبار النفطية في الحقول الجنوبية".

كما لفت البيان الى ان "هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على القدرات الفنية العالية للملاكات الوطنية في تنفيذ أعمال الحفر والاستصلاح وفق معايير الجودة والسلامة العالمية، وبما يسهم في دعم الخطط الوطنية لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أهداف وزارة النفط في تعزيز الاقتصاد الوطني".

