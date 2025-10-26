الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: مستودع البرجسية 1 مخصص للغاز وحريق اليوم لا يؤثر في التصدير


 

 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، أن مستودع البرجسية 1 مخصص للغاز، فيما أشارت الى أن الحريق لن يؤثر في تصدير النفط، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة،عبد الصاحب بزون الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "حريق اليوم في أحد توربينات مستودع البرجسية 1 هو حادث عرضي"، مبينا ان "هذا المستودع مخصص للغاز". كذلك أضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية إخماد الحريق وتمت السيطرة عليه"، مشيرا الى ان "الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث".

كما أوضح أن "الحريق لم يؤثر في عمليات التصدير وهي مستمرة"، لافتا الى ان "هناك خزيناً استراتيجياً".

