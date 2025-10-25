وزارة الصناعة: مصنع الألواح الشمسية سيغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، انشاء مصنع متكامل لانتاج الالواح الشمسية في العراق، فيما اشار الى ان الطاقة الانتاجية تبلغ 750 ميكاواط سنوياً، فيما أكدت أن الألواح الشمسية ستغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير، حيث ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، ان "الوزارة ابرمت عقد شراكة من خلال شركة الزوراء العامة لانشاء مصنع متكامل مزود بمكائن وتكنولوجيا حديثة لتصنيع الالواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة".

كما اوضح ان "الطاقة الانتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميكاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، اضافة الى امكانية التوسع نحو الاسواق الاقليمية المجاورة".

واضافت ان "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام الواح شمسية مصنعة في العراق داخل شركة الزوراء العامة، لتكون هذه الالواح النواة الاساسية لبناء المحطات الكبرى لانتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية".

كذلك اشارت الى ان "انشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل كلفة الانتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للالواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة".

كما لفتت الى ان "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية، التي شاركت فيها شركة الزوراء العامة بفاعلية".