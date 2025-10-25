أسعار النفط تتراجع بالانخفاض بعد تحقيق مكاسب أسبوعية مرتفعة

شهدت أسعار النفط تراجعاً بعد أن تسرب أخبار إلى السوق حول مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.5%، لتسجل 61.50 دولار.

في حين سجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5% في جلسة الخميس عقب الإعلان عن العقوبات. وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف حزيران.