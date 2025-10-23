العقوبات الأميركية تشمل شركة روسية لنقل نقل النفط العراقي من كردستان

كشف مرصد إيكو عراق الاقتصادي، اليوم الخميس، عن امتلاك شركة روزنفت الروسية المشمولة بالعقوبات الأميركية، 60% من أنبوب النفط الكردي الذي ينقل خلاله النفط العراقي لميناء جيهان التركي.

وقال المرصد في بيان إن "شركة روزنفت الروسية تأسست 1997، وتنتج حوالي 40% من النفط الروسي"، مبيناً أن "رئيسها التنفيذي إيغور سيتشين يعد مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واوضح، أن "شركة روزنفت التي شملت بالعقوبات الأميركية تملك 60% من الانبوب الكردي الذي ينقل نفط المستخرج من الإقليم لتركيا لحساب العراق"، مضيفاً ان " 40% المتبقية هي لـ شركة KAR الكردية".

وتابع المرصد أن "الشركة تدير حقل بجيل Bijel بدهوك بنسبة 80% وفق عقود تقاسم الإنتاج".