إرتفاع بأسعار النفط بنحو 3% بعد العقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية


 

 

ارتفعت أسعار النفط بحوالي 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح الخميس بعيد فرض الولايات المتّحدة عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، فقد زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.89% ليصل إلى 60.19 دولارا، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.86% ليصل إلى 64.38 دولارا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل بسبب "تمويلهما للآلة الحربية للكرملين" في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حدّ للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

