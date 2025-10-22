الصفحة الاقتصادية

"اوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23بالمئة


توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك" اليوم الاربعاء، ارتفاع الطلب على معظم انواع الوقود حتى عام 2050 مع زيادة اجمالي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة.

وقال هيثم الغيص الامين العام لاوبك في كلمة خلال مشاركته في (منتدى الشباب الثامن للطاقة) والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي للطاقة:" ان تقرير آفاق النفط العالمية 2025 الذي أصدرته "أوبك" مؤخرا، توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 ليستمر النفط صاحب الحصة الأكبر في مزيج الطاقة بنسبة تقارب 30 في المئة".

وأوضح :" أن ارتفاع الطلب يعود إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والاقتصادي، وارتفاع معدلات التحضر، وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الحاجة إلى توفير الطاقة للمليارات ممن ما يزالون محرومين منها ".

وكشف عن :" ان هذا التوسع يستدعي استثمارات ضخمة ، اذ تقدر احتياجات قطاع النفط وحده بحوالي 18.2 تريليون دولار بحلول 2050."

وأكد الغيص :" ان مستقبل الطاقة ليس قائما على إقصاء مصدر الطاقة كالنفط والغاز ، بل على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية"، مشيرا الى :" ان العالم يحتاج إلى نهج شامل يجمع بين جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع مراعاة احتياجات جميع الشعوب في السنوات المقبلة".

ويجمع المنتدى نخبة القيادات والخبراء والكوادر الشابة من نحو 60 دول لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة واستشراف تحولات الأسواق العالمية وذلك بتنظيم من وزارة النفط الكويتية ومجلس البترول العالمي للطاقة.

