شركة التأمين العراقية تتصدر الشركات المحلية بالمؤشرات المالية

تصدرت شركة التأمين العراقية العامة، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات المحلية بالمؤشرات المالية، حيث ذكرت الشركة في بيان، أن "شركة التأمين العراقية العامة حققت المرتبة الأولى بين شركات التأمين العاملة في العراق، وذلك وفقاً لتقرير ديوان التأمين الأخير الخاص بالمؤشرات المالية لمراقبة نشاط الشركات التأمينية للأقساط المكتتبة للربع الثاني من عام 2025".

كما أوضحت الشركة أن "هذا الإنجاز جاء نتيجةً للسياسات الإدارية والفنية الرصينة التي تنتهجها الشركة، فضلاً عن جهود كوادرها في مختلف الأقسام والفروع، مما أسهم في تعزيز موقعها الريادي في سوق التأمين العراقية"، مؤكدة أن "الشركة ماضية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات بوثائق التأمين، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية في دعم الاقتصاد الوطني".

كذلك بيّنت أن "ديوان التأمين نشر رسماً بيانياً يوضح التغيير الإيجابي في أقساط التأمين، حيث سجل المؤشر الاقتصادي لسوق التأمين العراقية تحسناً بنسبة 42% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وتحسن بيئة الاستثمار".