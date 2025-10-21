حكومة الإقليم تعلن إيداع 120 مليار دينار في حساب المالية الاتحادية

صرّحت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إيداع 120 مليار دينار من مبالغ الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر آب الماضي إلى الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية، حيث ذكرت وزارة مالية الإقليم، في بيان، إنه "تم إيداع حصة الخزينة الاتحادية من الواردات غير النفطية للإقليم لشهر آب/أغسطس من العام 2025، والبالغة 120 مليار دينار نقداً بالحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، في إطار التفاهمات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم الإيرادات النفطية وآليات صرفها".

وطبقًا لبيان الوزارة، فإن "المبلغ المحوّل بلغ 120 مليار دينار، وتم تحويله نقدًا وبشكل مباشر إلى الحساب الرسمي المعتمد".

كما أكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للاتفاقات المالية التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتوحيد إدارة الموارد غير النفطية، بما يعزز التعاون المالي بين بغداد وأربيل ويضمن استحقاقات الإقليم وفق الموازنة العامة لعام 2025".