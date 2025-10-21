أسعار النفط في الانخفاض بسبب مخاوف من فائض المعروض

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب مخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حتى مع توقع الرئيس دونالد ترامب توصل البلدين إلى اتفاق تجاري، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.87 دولاراً للبرميل، وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله اليوم، 0.1% إلى 57.45 دولاراً. كما انخفض عقد كانون الأول الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 56.89 دولاراً.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام